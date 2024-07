26.07.2024 16:52 25.176 Drama in Sachsen: Balkon kracht in die Tiefe, Bauarbeiter schwer verletzt

In Chemnitz stürzte am heutigen Freitagnachmittag in der Jahnstraße ein Balkon eines Mehrfamilienhauses ab.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Großer Schock für die Anwohner in der Jahnstraße in Chemnitz! Dort krachte ein Balkon mehrere Meter in die Tiefe! Der Balkon riss ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe! © Jan Härtel/Chempic Wie die Polizei Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, geschah das Unglück gegen 14 Uhr, als der Balkon gerade angebracht werden sollte. Dabei stürzte der Balkon, zusammen mit einem 28-jährigen Bauarbeiter, aus bisher noch ungeklärten Gründen aus etwa zehn Meter Höhe ab. Der Bauarbeiter konnte sich während des Sturzes noch auf einen anderen Balkon retten. Da er sich dabei jedoch schwer verletzte, musste er von der Feuerwehr patientenschonend befreit werden. Anschließend wurde der 28-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Arbeitsunfall ermittelt nun die Sektion Arbeitssicherheit der Landesdirektion Chemnitz. © Jan Härtel/Chempic Wie ein Zeuge mitteilte, wurden diese Woche die Balkone neu an dem Gebäude angebracht. © Jan Härtel/Chempic Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine vor. Neben der Polizei ermittelt nun auch die Sektion Arbeitssicherheit der Landesdirektion Chemnitz. Erstmeldung: 26. Juli, 15.22 Uhr; letzte Aktualisierung: 26. Juli, 16.52 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic