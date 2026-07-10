Nach tödlichem Brand in Chemnitz: Was war der Auslöser?
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Chemnitz - Starb der Teenager (†16) bei dem Brand in der Gießerstraße in Chemnitz am vergangenen 3. Juli, weil jemand fahrlässig gezündelt hatte?
Diese Frage beschäftigt nun die Ermittler. "Als Brandursache gilt derzeit am ehesten der Umgang mit offenem Feuer, jedenfalls gibt es keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt als Ursache", erklärte Staatsanwalt Rolf Bach (50) auf TAG24-Nachfrage.
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Ob einer der Mieter oder ein Außenstehender vorsätzlich oder fahrlässig mit Feuer umgegangen ist, ist weiterhin Teil der Ermittlungen - ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel, Harry Härtel/haertelpress