Nach tödlichem Brand in Chemnitz: Was war der Auslöser?

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Bei einem tragischen Brand in Chemnitz starb ein Teenager (†16). Nun äußert sich die Staatsanwalt zur möglichen Brandursache.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Starb der Teenager (†16) bei dem Brand in der Gießerstraße in Chemnitz am vergangenen 3. Juli, weil jemand fahrlässig gezündelt hatte?

Nach dem Brand in der Gießerstraße vermutet die Staatsanwaltschaft den Umgang mit offenem Feuer.
Nach dem Brand in der Gießerstraße vermutet die Staatsanwaltschaft den Umgang mit offenem Feuer.  © Harry Härtel/Haertelpress

Diese Frage beschäftigt nun die Ermittler. "Als Brandursache gilt derzeit am ehesten der Umgang mit offenem Feuer, jedenfalls gibt es keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt als Ursache", erklärte Staatsanwalt Rolf Bach (50) auf TAG24-Nachfrage.

Vor das Haus wurden Blumen und Kerzen für den toten Teenager (†16) gelegt.
Vor das Haus wurden Blumen und Kerzen für den toten Teenager (†16) gelegt.  © Jan Härtel
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Ob einer der Mieter oder ein Außenstehender vorsätzlich oder fahrlässig mit Feuer umgegangen ist, ist weiterhin Teil der Ermittlungen - ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel, Harry Härtel/haertelpress

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