10.07.2026 19:44 Nach tödlichem Brand in Chemnitz: Was war der Auslöser?

Bei einem tragischen Brand in Chemnitz starb ein Teenager (†16). Nun äußert sich die Staatsanwalt zur möglichen Brandursache.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Starb der Teenager (†16) bei dem Brand in der Gießerstraße in Chemnitz am vergangenen 3. Juli, weil jemand fahrlässig gezündelt hatte?

Nach dem Brand in der Gießerstraße vermutet die Staatsanwaltschaft den Umgang mit offenem Feuer. © Harry Härtel/Haertelpress Diese Frage beschäftigt nun die Ermittler. "Als Brandursache gilt derzeit am ehesten der Umgang mit offenem Feuer, jedenfalls gibt es keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt als Ursache", erklärte Staatsanwalt Rolf Bach (50) auf TAG24-Nachfrage.

Vor das Haus wurden Blumen und Kerzen für den toten Teenager (†16) gelegt. © Jan Härtel

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