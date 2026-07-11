Mobile Klos angezündet und bis auf Grundplatte abgebrannt

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Am Freitagabend haben Unbekannte in Chemnitz zwei Dixie-Klos angezündet. Die Toiletten wurden komplett zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Wie kommt man auf so eine Idee? In Chemnitz haben Zündler zwei Dixie-Klos abgefackelt.

Von den Toiletten blieben nur noch die Reste der Grundplatte übrig.
Von den Toiletten blieben nur noch die Reste der Grundplatte übrig.  © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand gegen 22.45 Uhr am Freitagabend aus.

Die Täter entzündeten mit bislang unbekannten Mitteln zwei mobile Toiletten, die im Bereich des Konkordia-Parks in Schloßchemnitz aufgestellt waren.

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Die Klos wurden durch die Flammen komplett zerstört und brannten bis auf die Grundplatte nieder.

Laut Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 2000 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung seien aufgenommen worden.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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