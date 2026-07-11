Mobile Klos angezündet und bis auf Grundplatte abgebrannt

Chemnitz - Wie kommt man auf so eine Idee? In Chemnitz haben Zündler zwei Dixie-Klos abgefackelt.

Von den Toiletten blieben nur noch die Reste der Grundplatte übrig. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand gegen 22.45 Uhr am Freitagabend aus.

Die Täter entzündeten mit bislang unbekannten Mitteln zwei mobile Toiletten, die im Bereich des Konkordia-Parks in Schloßchemnitz aufgestellt waren.



