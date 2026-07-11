"Galerie Roter Turm" in Chemnitz evakuiert
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Chemnitz - Alarm im Chemnitzer Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" am Samstagabend!
Das Gebäude musste gegen 19 Uhr evakuiert werden. Zahlreiche Besucher verließen das Shopping-Center.
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an. Laut Informationen von vor Ort löste im 2. Stock ein Feuermelder aus. "Es war ein Fehlarm", sagte Philipp Dude (39), Zugführer der Feuerwache 1 zu TAG24.
Kurze Zeit später konnten die Besucher das Gebäude wieder betreten, die Feuerwehr beendete den Einsatz.
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Im Einkaufszentrum kommt es regelmäßig zu Evakuierungen. In nahezu allen Fällen handelt es sich um einen Fehlalarm. Erst am Freitag gab es einen solchen.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Preuße (2)