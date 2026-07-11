"Galerie Roter Turm" in Chemnitz evakuiert

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Am Samstagabend musste das Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" in Chemnitz evakuiert werden. Ein Melder löste aus.

Von Fabian Windrich, Robert Preuße

Chemnitz - Alarm im Chemnitzer Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" am Samstagabend!

Zahlreiche Menschen mussten das Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" am Samstagabend verlassen.
Zahlreiche Menschen mussten das Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" am Samstagabend verlassen.  © Robert Preuße

Das Gebäude musste gegen 19 Uhr evakuiert werden. Zahlreiche Besucher verließen das Shopping-Center.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an. Laut Informationen von vor Ort löste im 2. Stock ein Feuermelder aus. "Es war ein Fehlarm", sagte Philipp Dude (39), Zugführer der Feuerwache 1 zu TAG24.

Kurze Zeit später konnten die Besucher das Gebäude wieder betreten, die Feuerwehr beendete den Einsatz.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.
Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.  © Robert Preuße
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Laut Philipp Dude (39) von der Feuerwehr handelte es sich um einen Fehlalarm.
Laut Philipp Dude (39) von der Feuerwehr handelte es sich um einen Fehlalarm.  © Robert Preuße

Im Einkaufszentrum kommt es regelmäßig zu Evakuierungen. In nahezu allen Fällen handelt es sich um einen Fehlalarm. Erst am Freitag gab es einen solchen.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Preuße (2)

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