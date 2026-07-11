"Galerie Roter Turm" in Chemnitz evakuiert

Zahlreiche Menschen mussten das Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" am Samstagabend verlassen. © Robert Preuße

Das Gebäude musste gegen 19 Uhr evakuiert werden. Zahlreiche Besucher verließen das Shopping-Center.



Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an. Laut Informationen von vor Ort löste im 2. Stock ein Feuermelder aus. "Es war ein Fehlarm", sagte Philipp Dude (39), Zugführer der Feuerwache 1 zu TAG24.

Kurze Zeit später konnten die Besucher das Gebäude wieder betreten, die Feuerwehr beendete den Einsatz.