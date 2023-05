15.05.2023 11:10 922 Einsatz in Chemnitzer Schule: Schüler klagen über Atemreizungen

Polizei und Feuerwehr mussten am Montagmorgen in die Altchemnitzer Straße ausrücken. Hier hatten in einer Schule mehrere Personen Atemwegsreizungen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten am Montagmorgen in Chemnitz zu einer Schule in die Altchemnitzer Straße aus. Feuerwehreinsatz in der Altchemnitzer Straße: Hier hatten offenbar mehrere Personen Atemwegsreizungen. © Haertelpress Gegen 8.45 Uhr verspürten in der "SSA" (Sächsische Sozialakademie gemeinnützige GmbH) offenbar mehrere Schüler Atemreizungen. Die Feuerwehr prüfte, welcher Stoff die Reizungen ausgelöst haben könnte. Es wird nun ermittelt, ob hier möglicherweise so etwas wie Pfefferspray zum Einsatz kam. Chemnitz Feuerwehreinsatz Laubenbrand in Chemnitzer Kleingartenanlage: War ein Ofen die Ursache? Nähere Informationen liegen noch nicht vor. "Die Ermittlungen wird wegen gefährlicher Körperverletzung laufen", so die Polizei gegenüber TAG24.

