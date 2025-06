09.06.2025 10:55 Einsatzkräfte retten vier Katzen bei Wohnungsbrand in Chemnitz

Am Pfingstmontagmorgen brannte es in einer Wohnung in der Paul-Bertz-Straße. Dabei wurden auch vier Katzen gerettet.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Alles in Kürze Wohnungsbrand in Chemnitz: Feuerwehr rückt aus

Feuer im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Vier Personen ins Krankenhaus gebracht

Vier Katzen von Feuerwehr gerettet und übergeben

Polizei ermittelt Brandursache und Sachschaden Mehr anzeigen Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach konnte verhindert werden. © Chempic Wie die Polizei mitteilte, mussten die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr am Montagmorgen in die Paul-Bertz-Straße ausrücken. Dort war in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus bisher noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster und drohten, auf das Dach und die Fassade überzugreifen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Straße voll gesperrt Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell löschen und eine größere Katastrophe verhindern. Vier Bewohner im Krankenhaus Vier Katzen wurden aus der Brandwohnung gerettet. © Chempic Die anwesenden Hausbewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die Mieter der Wohnung, zwei Erwachsene (w/22, m/24) und zwei Kinder (4, 5), mussten wegen des Verdachts auf erlittene Rauchgasvergiftungen erst durch die Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr rettete zudem noch vier Katzen aus der Wohnung. Sie wurden der Tierrettung Chemnitz übergeben. Chemnitz Feuerwehreinsatz Große Rauchwolke über Chemnitz: Wo brennt es? Informationen zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Chempic