27.03.2023 10:57 Erneuter Feuerwehreinsatz in ehemaliger Textima Nadelfabrik Chemnitz

Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zur ehemaligen Textima Nadelfabrik Chemnitz in die Annaberger Straße ausrücken. Dort brannte Unrat in dem Gebäude.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schon wieder musste die Feuerwehr zur ehemaligen Textima Nadelfabrik Chemnitz ausrücken. Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag in der ehemaligen Textima Nadelfabrik Chemnitz. © Haertelpress Am Sonntag war gegen 16 Uhr in dem Gebäude in der Annaberger Straße ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen brannte im zweiten Stock Müll. Passanten hatten den Brandgeruch bemerkt und Einsatzkräfte alarmiert. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feueralarm in Chemnitzer City: Finanzamt evakuiert! Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Bereits im September vergangenen Jahres musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Industriebrache ausrücken. Damals war im Keller ein Feuer ausgebrochen, es brannte Müll und Schutt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Haertelpress