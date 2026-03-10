 23.255

Großbrand in leerstehender Lagerhalle in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Feuerwehreinsatz am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße in Chemnitz, auf Höhe der Bernsbachplatzes gekommen. Ein leerstehendes Haus soll brennen.

Von Victoria Winkel, Sarah Fuchs

Chemnitz - Großbrand in Chemnitz! Feuer in Lagerhalle sorgte am Montagabend für Großeinsatz.

In Chemnitz war die Bernsdorfer Straße am Montagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt.
In Chemnitz war die Bernsdorfer Straße am Montagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.15 Uhr in die Bernsdorfer Straße zwischen den Bahnhof-Süd und der Autowaschanlage Best Car Wash gerufen.

Dort stand eine leerstehende Lagerhalle in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das 200 Quadratmeter große Flachdach bereits durchgebrannt. Zudem griff das Feuer bereits auf das gesamte Objekt über.

Unter schwerem Atemschutz mit 3C-Röhren und mit einem Wendestrahlrohr über die Drehleiter kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Das angrenzende fünfgeschossige Wohn- und Geschäftshaus wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte hinsichtlich der Brand- und Rauchausbreitung kontrolliert. Ein Übergreifen der Flammen konnte zum Glück verhindert werden.

Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert und fanden zeitweise Unterkunft in einem Bus der CVAG. Gegen 22.15 Uhr durften sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Brandursachenermittler am Dienstag vor Ort

Das Flachdach war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits durchgebrannt.
Das Flachdach war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits durchgebrannt.

Die Bernsdorfer Straße war während der Löscharbeiten gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung betroffen.

Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, davon Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altchemnitz. Zudem waren der Rettungsdienst mit einem KTW, die Landes- und Bundespolizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Chemnitz an der Einsatzstelle.

Am Dienstag kam eine Brandursachenermittlerin der Kriminalpolizei zum Einsatz. Es wird wegen des Verdachts einer Brandstiftung ermittelt. Dabei wird zudem noch geprüft, ob diese fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde.

Nicht weit vom Brandort entfernt wurde gegen 1 Uhr ein weiterer Brand gemeldet. In der Reichenhainer Straße brannten Müllcontainer. Wie die Polizei mitteilte, hatten unbekannte Täter die im Freien stehenden Müllcontainer angezündet, wodurch drei Behälter niederbrannten.

Auch ein Gebäude wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Erstmeldung: 9. März, 20.50 Uhr; letzte Aktualisierung: 10. März, 13.50 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

