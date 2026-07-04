"Es ist schrecklich!" Familie zog erst vor zweieinhalb Wochen ins Chemnitzer Brandhaus

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Sonnenberg brach am Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Gießerstraße ein Feuer aus . Das Gebäude musste zwischenzeitlich evakuiert werden, die Bewohner der Brand-Wohnung liegen im Krankenhaus.

Immobilienmaklerin Conny Krüger (42) lobt den solidarischen Einsatz zwischen den Hausbewohnern und Nachbarn. © Jan Härtel/Chempic

So etwas hat Immobilienmaklerin Conny Krüger (42) noch nicht erlebt. Erst vor zweieinhalb Wochen hatte eine fünfköpfige Familie die 4-Raum-Wohnung im ersten Stock des Hauses bezogen. Doch dann kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand in der Wohnung.

Dabei spielten sich dramatische Szenen ab. So sprangen laut Polizei ein Mann (62) und eine Frau (47) aus dem Fenster. Dabei wurde die Frau schwer, der Mann leicht verletzt. Ein Mädchen (12) wurde ebenfalls leicht verletzt und ein Jugendlicher (16) schwer.

"Es ist schrecklich", berichtet Conny Krüger. Alle weiteren Mietparteien wurden wegen der Rußbildung im Haus zwischenzeitlich evakuiert.

Allerdings: "Die Mieter dürfen gegebenenfalls wieder in die Wohnung unter der Voraussetzung, dass das Treppenhaus gereinigt ist", sagte Krüger auf Nachfrage von TAG24.

Als der Brand ausbrach, hätten sich alle Hausbewohner solidarisch um die anderen gekümmert, lobt sie. Auch hätten Bauarbeiter, die die Straße vor dem Haus erneuern, für die Feuerwehr sofort Platz gemacht.