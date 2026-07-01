Feueralarm in Chemnitz: Toyota geht plötzlich in Flammen auf

Chemnitz - Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in die Yorckstraße in Chemnitz ausrücken. Grund war ein brennender Toyota.

Der Motorraum des Toyotas brannte lichterloh. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde das Feuer gegen 21 Uhr gemeldet.

Ein Toyota hatte während der Fahrt Feuer gefangen. Dessen Fahrer konnte das Auto noch am Straßenrand abstellen und sich selbst in Sicherheit bringen.

Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr wurde der Toyota stark beschädigt.