Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz: Mehrere Verletzte, Mieter springen aus dem Fenster

Flammen schlugen aus den Fenstern einer Wohnung in der Gießerstraße. © Jan Härtel/Chempic

In der Gießerstraße kam es gegen 7 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss. Flammen schlugen aus den Fenstern, es gab eine starke Rauchentwicklung.

Die Warn-App NINA schlug 7.19 Uhr Alarm. Es wurde Anwohnern empfohlen, Fenster und Türen zu schließen.

Laut Polizei konnten sich die vier Bewohner der Wohnung teilweise selbst in Sicherheit bringen. Ein Mädchen (12) und ein Mann (62) wurden leicht verletzt, zwei weitere Mieter (m/16, w/47) wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

"Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatten sich die 47-Jähirge und der 62-Jährige durch einen Sprung aus einem Fenster der Wohnung gerettet. Zudem kam aufgrund einer Rauchgasvergiftung ein weiterer Bewohner (63) einer Dachgeschosswohnung des Hauses zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus", so die Polizei weiter.

Die Brandwohnung und auch die darunter liegende Wohnung sind nicht mehr bewohnbar.