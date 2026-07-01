Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Linde stürzt auf Autos

Chemnitz - Nach der Hitze kam am Mittwoch in Chemnitz jede Menge Regen. Ob das zu viel für eine Linde in Schloßchemnitz war?

Die Chemnitzer Feuerwehr zerlegte die Linde und räumte den Baum von der Straße. © Jan Härtel/Chempic

Der Baum stürzte während eines heftigen Regengusses am Nachmittag in der Schönherrstraße um.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr rückten an, zerlegten den Baum und räumten ihn von der Straße.

Beim Umstürzen hatte die Linde zwei geparkte Autos beschädigt, einen VW und einen Renault.