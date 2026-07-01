Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Linde stürzt auf Autos
113 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Chemnitz - Nach der Hitze kam am Mittwoch in Chemnitz jede Menge Regen. Ob das zu viel für eine Linde in Schloßchemnitz war?
Der Baum stürzte während eines heftigen Regengusses am Nachmittag in der Schönherrstraße um.
Die Kameraden der Berufsfeuerwehr rückten an, zerlegten den Baum und räumten ihn von der Straße.
Beim Umstürzen hatte die Linde zwei geparkte Autos beschädigt, einen VW und einen Renault.
Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht.
Wie hoch der entstandene Schaden an den Fahrzeugen ist, ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic