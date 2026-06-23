Fenster zertrümmert, drei Verletzte: Explosion in Chemnitzer Plattenbau
Chemnitz - Explosion in einem Plattenbau in Chemnitz: Chaoten zündeten am Dienstagnachmittag Pyrotechnik im Treppenhaus. Eine Tür und ein Fenster wurden dabei beschädigt - die Feuerwehr musste anrücken.
Laut Polizei spielte sich der Irrsinn gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Scheffelstraße ab.
Demnach wurde im Treppenhaus Pyrotechnik gezündet. Ein Fenster ging zu Bruch, auch eine Tür wurde beschädigt.
"Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden drei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.
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Noch ist unklar, wer für die Explosion verantwortlich war. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu möglichen Tätern nach.
Erstmeldung: 23. Juni, 16.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.32 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)