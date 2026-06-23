Fenster zertrümmert, drei Verletzte: Explosion in Chemnitzer Plattenbau

2.270 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Chemnitzer Plattenbau zündeten Chaoten am Dienstag Pyrotechnik. Ein Fenster ging zu Bruch, auch eine Tür wurde beschädigt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Explosion in einem Plattenbau in Chemnitz: Chaoten zündeten am Dienstagnachmittag Pyrotechnik im Treppenhaus. Eine Tür und ein Fenster wurden dabei beschädigt - die Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag zu einem Plattenbau in Chemnitz aus. Dort zündeten Chaoten Pyrotechnik im Treppenhaus.
Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag zu einem Plattenbau in Chemnitz aus. Dort zündeten Chaoten Pyrotechnik im Treppenhaus.  © Chempic

Laut Polizei spielte sich der Irrsinn gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Scheffelstraße ab.

Demnach wurde im Treppenhaus Pyrotechnik gezündet. Ein Fenster ging zu Bruch, auch eine Tür wurde beschädigt.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden drei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Ein Fenster wurde durch die Explosion zertrümmert.
Ein Fenster wurde durch die Explosion zertrümmert.  © Chempic
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Noch ist unklar, wer für die Explosion verantwortlich war. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu möglichen Tätern nach.

Erstmeldung: 23. Juni, 16.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.32 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: