27.03.2025 17:15 1.324 Feuer-Alarm in Chemnitzer Hochhausruine

In einer Hochhausruine in der Zwickauer Straße in Chemnitz wurde ein Feuer gemeldet.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm in einer Hochhausruine in der Zwickauer Straße in Chemnitz! In der Hochhausruine kommt es immer wieder zu Feuerwehreinsätzen. © Haertelpress Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ging die Meldung gegen 14.05 Uhr ein. Wie sich vor Ort herausstellte, war es laut Polizeisprecherin Julia Köhler nur eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss. "Im Inneren des leer stehenden Hauses brannte nur Unrat." Das Feuer breitete sich nicht weiter aus. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Wieder Brand in leerstehendem Gebäude Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch nicht bekannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine weiteren Personen vor Ort. Immer wieder kommt es in der Hochhausruine zu Feuerwehreinsätzen, so auch im Februar. Laut Polizeiinformationen hatte ein 44-jähriger Deutscher damals ebenfalls Unrat entzündet und somit den Brand verursacht. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Titelfoto: Haertelpress