Feuer im Treppenhaus gelegt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Chemnitz - Feueralarm am späten Montagabend in Chemnitz !

Ein Anschlagbrett in einem Mehrfamilienhaus brannte am Montagabend. © Jan Haertel/ChemPic

Gegen 23.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Jägerstraße gerufen, da dort ein Wohnungsbrand gemeldet wurde.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, stellte sich vor Ort heraus, dass es in keiner Wohnung, sondern im Treppenhaus brannte.

Dort hatten bisher unbekannte Täter ein Anschlagbrett angezündet.

Die Hausbewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig verlassen. Eine Evakuierung war nicht nötig.

Auch die Löscharbeiten hielten sich in Grenzen. Laut Polizeiinformationen sei das Feuer von selbst ausgegangen.