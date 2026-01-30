Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand an Transporter

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg!

Der Transporter stand im hinteren Bereich in Flammen. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 23.30 wurde die Feuerwehr Chemnitz in die Tschaikowskistraße alarmiert.

Dort brannte ein VW-Transporter im hinteren Bereich.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Verletzte gab es laut Polizei nicht.