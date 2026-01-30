1.559
Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand an Transporter
Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg!
Gegen 23.30 wurde die Feuerwehr Chemnitz in die Tschaikowskistraße alarmiert.
Dort brannte ein VW-Transporter im hinteren Bereich.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden.
Verletzte gab es laut Polizei nicht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Fahrzeug wird am Freitag von einem Brandursachenermittler begutachtet.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic