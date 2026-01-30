 1.559

Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand an Transporter

Am Donnerstagabend brannte in der Tschaikowskistraße in Chemnitz ein Transporter.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg!

Der Transporter stand im hinteren Bereich in Flammen.  © Jan Härtel/Chempic

Gegen 23.30 wurde die Feuerwehr Chemnitz in die Tschaikowskistraße alarmiert.

Dort brannte ein VW-Transporter im hinteren Bereich.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Fahrzeug wird am Freitag von einem Brandursachenermittler begutachtet.

