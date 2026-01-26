Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg
Chemnitz - Feueralarm auf dem Chemnitzer Sonnenberg!
In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr gegen Mitternacht in die Reinhardtstraße auf dem Sonnenberg ausrücken.
Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten Rauch im Treppenhaus bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. "Im Keller brannten mehrere Gegenstände", teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit.
Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Eine Frau (36) und ein Mann (42) wurden durch den Rauch leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht zu beziffern. Das Wohnhaus blieb weiter bewohnbar.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Im Laufe des Tages untersucht ein Brandursachenermittler die Feuerstelle.
Titelfoto: Chempic