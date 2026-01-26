Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Wie es entfachte, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. © Chempic

In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr gegen Mitternacht in die Reinhardtstraße auf dem Sonnenberg ausrücken.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten Rauch im Treppenhaus bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. "Im Keller brannten mehrere Gegenstände", teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit.

Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Eine Frau (36) und ein Mann (42) wurden durch den Rauch leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

