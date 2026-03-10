Feueralarm in Chemnitz: Elektro-Rollstuhl steht in Vollbrand

Chemnitz - Am Montagabend musste die Feuerwehr Chemnitz in die Stollberger Straße ausrücken. Grund war ein brennender Elektro-Rollstuhl.

Der Rollstuhl war nicht mehr zu retten. © Jan Härtel

Laut Polizeiinformationen ging die Meldung über das Feuer gegen 23.15 Uhr ein. Demnach stand ein an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses abgestellter dreirädriger Elektro-Rollstuhl aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Das Feuer konnte schnell gelöscht, ein Schaden an der Hausfassade konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Auch der Rollstuhl war nicht mehr zu retten. Er brannte komplett nieder.

Verletzt wurde bei dem Feuer offenbar niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.