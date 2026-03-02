Alle drei Stubentiger bei Wohnungsbrand gestorben: Freund sammelt Geld für trauernde Katzen-Mama
Chemnitz - Sie wollte nur kurz einkaufen gehen - als sie wiederkam, stand die Wohnung von Chemnitzerin Ariane Bühner (55) in Flammen! Während das Feuer gelöscht werden konnte, kam für Arianes drei Katzen jede Hilfe zu spät. Freunde haben jetzt eine Spendenaktion gestartet.
Das bricht einem das Herz: Als Ariane am 21. Februar einkaufen ging, lief die kleinste Katze Lotti (1) ihr noch hinterher. "Bin gleich wieder da", sagte die Katzenliebhaberin noch zu der Kleinen. Kurze Zeit später bekam sie einen Anruf: "Bei dir brennt's", erzählt die Grafikerin.
Die Feuerwehr reagierte schnell auf den Hausbrand in der Ferdinandstraße im Ortsteil Kleinolbersdorf-Altenhain, doch die Suche nach den Katzen Lotti, Rosie (2, Lottis Mama) und Melli (9) dauerte an.
Noch am selben Tag herrschte schreckliche Gewissheit: Die Tiere hatten das Feuer nicht überlebt.
"Irgendwann haben sie einen Katzenkorb herausgetragen und da waren alle drei drin", schildert Ariane unter Tränen. "Für mich waren das meine drei Fellnasen."
Arianes Hinweis nach dem Brand: "Bitte zieht Eure Stecker!"
Die Ursache für den Brand ist noch immer ungeklärt. Es wird vermutet, dass der Kurzschluss eines Kochgeräts in der Küche das Feuer verursachte. Daher Arianes Hinweis an alle Wohnungsinhaber und Mieter beim Hinausgehen: "Bitte zieht Eure Stecker!"
Ebenfalls bitter: Wegen des Brandes müssen Arianes Kleider und das gesamte Mobiliar entsorgt werden.
Allerdings gibt es einen Funken Hoffnung: "Die Wohnung kann saniert werden. Von der Bausubstanz her ist nichts betroffen."
Freunde haben eine Spendenaktion eingerichtet. Laut Ariane haben bereits Kollegen und ehemalige Schulfreunde Geld gegeben.
Und in Zukunft will sie sich neue Stubentiger zulegen: "Ich habe mein Leben lang immer Katzen gehabt."
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, privat (3)