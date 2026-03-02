Alle drei Stubentiger bei Wohnungsbrand gestorben: Freund sammelt Geld für trauernde Katzen-Mama

Chemnitz - Sie wollte nur kurz einkaufen gehen - als sie wiederkam, stand die Wohnung von Chemnitzerin Ariane Bühner (55) in Flammen! Während das Feuer gelöscht werden konnte, kam für Arianes drei Katzen jede Hilfe zu spät. Freunde haben jetzt eine Spendenaktion gestartet.

Die Küche von Ariane ging in Flammen auf. © Sven Gleisberg

Das bricht einem das Herz: Als Ariane am 21. Februar einkaufen ging, lief die kleinste Katze Lotti (1) ihr noch hinterher. "Bin gleich wieder da", sagte die Katzenliebhaberin noch zu der Kleinen. Kurze Zeit später bekam sie einen Anruf: "Bei dir brennt's", erzählt die Grafikerin.

Die Feuerwehr reagierte schnell auf den Hausbrand in der Ferdinandstraße im Ortsteil Kleinolbersdorf-Altenhain, doch die Suche nach den Katzen Lotti, Rosie (2, Lottis Mama) und Melli (9) dauerte an.

Noch am selben Tag herrschte schreckliche Gewissheit: Die Tiere hatten das Feuer nicht überlebt.

"Irgendwann haben sie einen Katzenkorb herausgetragen und da waren alle drei drin", schildert Ariane unter Tränen. "Für mich waren das meine drei Fellnasen."