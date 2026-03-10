Großbrand in leerstehender Lagerhalle in Chemnitz

Chemnitz - Großbrand in Chemnitz ! Feuer in Lagerhalle sorgte am Montagabend für Großeinsatz.

In Chemnitz war die Bernsdorfer Straße am Montagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.10 Uhr in die Bernsdorfer Straße zwischen den Bahnhof-Süd und der Autowaschanlage Best Car Wash gerufen.

Dort stand eine leerstehende Lagerhalle in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das 200 Quadratmeter große Flachdach bereits durchgebrannt.

Unter schwerem Atemschutz mit 3C-Röhren und mit einem Wendestrahlrohr über die Drehleiter kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Das angrenzende fünfgeschossige Wohn- und Geschäftshaus wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte hinsichtlich der Brand- und Rauchausbreitung kontrolliert. Ein Übergreifen der Flammen konnte zum Glück verhindert werden.

Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert und fanden zeitweise Unterkunft in einem Bus der CVAG. Gegen 22.15 Uhr durften sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.