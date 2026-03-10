Großbrand in leerstehender Lagerhalle in Chemnitz
Chemnitz - Großbrand in Chemnitz! Feuer in Lagerhalle sorgte am Montagabend für Großeinsatz.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.10 Uhr in die Bernsdorfer Straße zwischen den Bahnhof-Süd und der Autowaschanlage Best Car Wash gerufen.
Dort stand eine leerstehende Lagerhalle in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr war das 200 Quadratmeter große Flachdach bereits durchgebrannt.
Unter schwerem Atemschutz mit 3C-Röhren und mit einem Wendestrahlrohr über die Drehleiter kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen.
Das angrenzende fünfgeschossige Wohn- und Geschäftshaus wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte hinsichtlich der Brand- und Rauchausbreitung kontrolliert. Ein Übergreifen der Flammen konnte zum Glück verhindert werden.
Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert und fanden zeitweise Unterkunft in einem Bus der CVAG. Gegen 22.15 Uhr durften sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Brandursachermittler am Dienstag vor Ort
Die Bernsdorfer Straße war während der Löscharbeiten gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung betroffen.
Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, davon Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altchemnitz. Zudem waren der Rettungsdienst mit einem KTW, die Landes- und Bundespolizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Chemnitz an der Einsatzstelle.
Informationen zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Ein Brandursachenermittler ist am Dienstag vor Ort.
Erstmeldung: 9. März, 20.50 Uhr; letzte Aktualisierung: 10. März, 9.45 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic