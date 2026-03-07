Feuerwehr-Großeinsatz in Chemnitz: Wieder Brand in Wanderer-Werken

Chemnitz - Es ist nicht das erste Mal: wieder Feuerwehr-Großeinsatz in den Wanderer-Werken in Chemnitz !

Das Dach einer leerstehenden Lagerhalle der ehemaligen Wandererwerke stand in Flammen. © Jan Härtel/Chempic

In der Nacht zum Samstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Lagerhalle der ehemaligen Wanderer-Werke in der Zwickauer Straße alarmiert.

Gegen 0.30 Uhr stand das Dach der Industriebrache in Flammen.

Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin, die Zwickauer Straße musste während des Löscheinsatzes gesperrt werden.