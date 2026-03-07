 2.288

Feuerwehr-Großeinsatz in Chemnitz: Wieder Brand in Wanderer-Werken

Ein Brand in den ehemaligen Wanderer-Werken in Chemnitz in der Zwickauer Straße hat in der Nacht zum Samstag erneut einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Es ist nicht das erste Mal: wieder Feuerwehr-Großeinsatz in den Wanderer-Werken in Chemnitz!

Das Dach einer leerstehenden Lagerhalle der ehemaligen Wandererwerke stand in Flammen.
Das Dach einer leerstehenden Lagerhalle der ehemaligen Wandererwerke stand in Flammen.  © Jan Härtel/Chempic

In der Nacht zum Samstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Lagerhalle der ehemaligen Wanderer-Werke in der Zwickauer Straße alarmiert.

Gegen 0.30 Uhr stand das Dach der Industriebrache in Flammen.

Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin, die Zwickauer Straße musste während des Löscheinsatzes gesperrt werden.

Warn-App NINA meldete die Gefahr von Brandgasen durch die Rauchwolke. Gegen 4 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.

Nun laufen die Ermittlungen zur Brandursache. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu Bränden in dem Areal der Wanderer-Werke.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

