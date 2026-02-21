Kurioser Feuerwehreinsatz in Chemnitz: E-Scooter auf Bushaltestelle

Chemnitz - Kurioser Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Chemnitz !

Auf einer Bushaltestelle an der Sachsen-Allee befand sich ein E-Scooter. © Jan Härtel

Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dresdner Straße in der Nähe der Sachsen-Allee alarmiert.

Der Grund war schnell sichtbar - allerdings in luftiger Höhe: Auf einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle "Thomas-Mann-Platz" befand sich ein E-Scooter.