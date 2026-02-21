Kurioser Feuerwehreinsatz in Chemnitz: E-Scooter auf Bushaltestelle
Chemnitz - Kurioser Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Chemnitz!
Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dresdner Straße in der Nähe der Sachsen-Allee alarmiert.
Der Grund war schnell sichtbar - allerdings in luftiger Höhe: Auf einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle "Thomas-Mann-Platz" befand sich ein E-Scooter.
Mit einer Leiter kletterte ein Feuerwehrmann auf das Dach und holte den Roller runter.
Wie das Fahrzeug nach oben auf die Haltestelle kam, ist ungewiss. Laut Polizei wurde durch die Aktion nichts beschädigt.
Titelfoto: Jan Härtel