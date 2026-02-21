Kurioser Feuerwehreinsatz in Chemnitz: E-Scooter auf Bushaltestelle

Die Feuerwehr musste am Samstag in Chemnitz einen E-Roller von einer Bushaltestelle holen. Das Fahrzeug befand sich auf dem Dach des Wartehäuschens.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Kurioser Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Chemnitz!

Auf einer Bushaltestelle an der Sachsen-Allee befand sich ein E-Scooter.  © Jan Härtel

Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dresdner Straße in der Nähe der Sachsen-Allee alarmiert.

Der Grund war schnell sichtbar - allerdings in luftiger Höhe: Auf einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle "Thomas-Mann-Platz" befand sich ein E-Scooter.

Mit einer Leiter kletterte ein Feuerwehrmann auf das Dach und holte den Roller runter.

Wie das Fahrzeug nach oben auf die Haltestelle kam, ist ungewiss. Laut Polizei wurde durch die Aktion nichts beschädigt.

Titelfoto: Jan Härtel

