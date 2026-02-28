Chemnitz: Frau bei Küchenbrand schwer verletzt

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Chemnitz -Rabenstein. Eine ältere Frau wurde bei einem Küchenbrand schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber soll die verletzte Frau noch am Abend in eine Spezialklinik bringen. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Einsatzleitung vor Ort auf TAG24-Nachfrage berichtete, war es auf der Oberfrohnaer Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand im Erdgeschoss gekommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Verpuffung gehandelt haben.

Andere Bewohner hatten das Unglück mitbekommen und versucht, die Bewohnerin zu retten. Was aber zunächst nicht gelang.

Die Feuerwehr holte die Frau dann aus der Brandwohnung. Sie erlitt schwere Verletzungen und soll noch am Abend in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber stand schon für den Einsatz bereit.

Das Feuer konnte in der Wohnung schnell gelöscht werden. Für die anderen Mieter bestehen trotz des Brandes keine Einschränkungen. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.