Chemnitzer Feuerwehr wieder als Tierretter unterwegs
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Chemnitz - Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Brühl: Die Kameraden waren am Samstag als Tierretter unterwegs.
Die Feuerwehr wurde gegen 13.30 Uhr auf den Brühl gerufen, nachdem ein Anwohner einen offenbar überhitzten und entkräfteten Turmfalken entdeckt hatte.
Das Tier lag auf einem Fenstersims im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.
Die Chemnitzer Feuerwehr fuhr die Drehleiter aus und erlöste den Vogel aus seiner misslichen Lage. Er wurde an einen Tierarzt übergeben.
Erst vor wenigen Tagen mussten die Kameraden der Berufsfeuerwehr in der Carl-von-Ossietzky-Straße einen Mauersegler befreien, der sich in einem Netz in einer Dachrinne verfangen hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel/Chempic