Chemnitzer Feuerwehr wieder als Tierretter unterwegs

Chemnitz - Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Brühl: Die Kameraden waren am Samstag als Tierretter unterwegs.

Ein Feuerwehrmann holt den Falken mit der Drehleiter von dem Fenstersims. © Jan Härtel/Chempic

Die Feuerwehr wurde gegen 13.30 Uhr auf den Brühl gerufen, nachdem ein Anwohner einen offenbar überhitzten und entkräfteten Turmfalken entdeckt hatte.

Das Tier lag auf einem Fenstersims im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Die Chemnitzer Feuerwehr fuhr die Drehleiter aus und erlöste den Vogel aus seiner misslichen Lage. Er wurde an einen Tierarzt übergeben.