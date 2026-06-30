Erneuter Brand auf Chemnitzer Recyclinghof

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Feueralarm am frühen Dienstagmorgen in Chemnitz! Auf einem Recyclinghof brach ein Feuer aus.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm am frühen Dienstagmorgen in Chemnitz! Gegen 5.15 Uhr mussten die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz auf die Thalheimer Straße ausrücken.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat musste die Feuerwehr zu dem Recyclingunternehmen ausrücken.
Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat musste die Feuerwehr zu dem Recyclingunternehmen ausrücken.  © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, brach dort am Vormittag ein Feuer aus.

Im Außenbereich des Betriebs sei Müll auf einer Ausdehnung von mehreren Quadratmetern in Brand geraten, erfuhr TAG24 von vor Ort.

Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf Gebäude verhindert werden.

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Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Laut Polizei könne eine Straftat derzeit ausgeschlossen werden.

Bereits am 15. Juni brach auf dem Gelände des Recyclingbetriebs ein Feuer aus. In einer Lagerhalle stand ein fünf Meter hoher Müllberg plötzlich in Flammen.

Titelfoto: Jan Härtel

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