Tierrettung in Chemnitz: Feuerwehr holt Vögelchen aus Dachrinne

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Am Donnerstag hat die Chemnitzer Berufsfeuerwehr auf der Carl-von-Ossietzky-Straße einen Mauersegler aus einer Dachrinne gerettet.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Die Kameraden der Berufsfeuerwehr mussten am heutigen Donnerstag aber nicht zu einem Brand ausrücken, sondern zu einer Tierrettung.

Der Mauersegler war nach seiner Rettung scheinbar vollkommen k. o.
Der Mauersegler war nach seiner Rettung scheinbar vollkommen k. o.  © Jan Haertel/ChemPic

Der Piepmatz hatte sich an einem Haus in der Carl-von-Ossietzky-Straße in eine missliche Lage gebracht.

Offenbar hatte sich das Tier, bei dem es sich um einen Mauersegler handelte, in einem Netz in einer Dachrinne verfangen.

Es schaffte es nicht mehr, sich aus einer Kraft zu befreien.

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Glücklicherweise war die Chemnitzer Feuerwehr zur Stelle und holte den Mauersegler aus der Dachrinne. Da der Vogel offenbar schon entkräftet war, ging es für ihn erstmal zum Tierarzt.

Die Feuerwehr hat den Mauersegler mithilfe der Drehleiter aus der Dachrinne geholt.
Die Feuerwehr hat den Mauersegler mithilfe der Drehleiter aus der Dachrinne geholt.  © Jan Haertel/ChemPic
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Mauersegler haben einen gegabelten Schwanz, wie man es zum Beispiel von Schwalben kennt. Sie gehören aber zu den Seglern und nicht zu den Schwalben.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Haertel/ChemPic (2)

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