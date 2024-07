30.07.2024 06:29 4.737 Feuerinferno in Chemnitz: Mehrere Gartenlauben in Flammen!

Mitten in der Nacht standen in Chemnitz mehrere Gartenlauben in Flammen. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Dunkler Rauch schoss in die Höhe, Flammen erhellten die Nacht! In Chemnitz brannten mehrere Gartenlauben. Helle Flammen in der Nacht von Montag auf Dienstag: In Chemnitz standen mehrere Gartenlauben in Flammen. © Chempic Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Dienstag zum Kleingartenverein KGV Lebensfreude e.V. in Altchemnitz gerufen, der sich an der Werner-Seelenbinder-Straße befindet. Dort brach kurz nach Mitternacht ein verheerendes Feuer aus. Mehrere Gartenlauben standen in Flammen. Schnell begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Glücklicherweise konnte das Feuer schlussendlich gelöscht werden. Dennoch wurden mehrere Lauben durch den Brand massiv beschädigt. Völlig unklar ist bislang, wie es zum verheerenden Brand in Altchemnitz kommen konnte. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Titelfoto: Chempic