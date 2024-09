Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Autos in Tiefgarage in Flammen

Chemnitz - Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu zwei Bränden in Chemnitz -Ebersdorf ausrücken.

In einer Tiefgarage brannten mehrere Autos. © Harry Härtel

Kurz vor 20 Uhr stand auf der Lichtenwalder Straße ein Werkzeugunterstand in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Hier entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Während der Löscharbeiten wurde ein weiteres Feuer gemeldet. Im Bereich Lichtenwalder Straße/Otto-Planer-Straße brannte es in einer Tiefgarage.

Ein VW Polo und ein Opel Meriva gerieten aus noch ungeklärter Ursache in Brand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 10.000 Euro. An der Tiefgarage entstand Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro, da hier die komplette Elektroinstallation beschädigt wurde.

"Nach einem Zeugenhinweis konnte durch die Polizei ein 39- jähriger Deutscher vorläufig festgenommen werden, gegen den sich ein Tatverdacht aber nicht erhärtete", teilte die Polizei am Samstag mit.