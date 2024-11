09.11.2024 11:06 1.297 Feuerwehreinsatz am Klinikum Chemnitz: Ammoniak ausgetreten

Am Klinikum Chemnitz in der Dresdner Straße kam es am Samstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am frühen Samstagmorgen kam es am Klinikum Chemnitz zu einem Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr musste am Samstag zum Klinikum Chemnitz in der Dresdner Straße ausrücken. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 6.15 Uhr wurden die Kameraden in die Dresdner Straße zur Kinderpsychatrie alarmiert. Bei der Alarmierung ging es um Rauchentwicklung und den Austritt eines unbekannten Stoffes im Medikamentenschrank. In Absprache mit der Security wurde der betroffene Bereich evakuiert. Patienten wurden während der Maßnahmen im Speiseraum betreut. Chemnitz Feuerwehreinsatz Gartenlaube in Chemnitz komplett abgefackelt Mit Schutzausrüstung erkundeten die Einsatzkräfte zunächst unklare Lage vor Ort. "Es stellte sich heraus, dass aus einem Kühlschrank, in dem Medikamente gelagert wurden, durch einen technischen Defekt eine kleine Menge Ammoniak ausgetreten ist. Dies hat einen stark stechenden Geruch und Nebelbildung verursacht", teilte die Feuerwehr mit. Verletzte gab es keine. Der Kühlschrank wurde ausgebaut und fachgerecht entsorgt. Es waren 35 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen der Feuerwache 1, 2, 3 und der Freiwilligen Feuerwehr Euba im Einsatz.

