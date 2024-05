11.05.2024 12:51 602 Feuerwehreinsatz an Chemnitzer Tankstelle: Was war da los?

An der Blankenburgstraße in Chemnitz kam es zu einem Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle. Gas trat aus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz an einer Tankstelle in Chemnitz am heutigen Samstagvormittag! An einer Tankstelle in Chemnitz kam es am Samstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. © Haertelpress Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Tankstelle an der Blankenburgstraße gerufen. Dort hatte es laut TAG24-Informationen eine Gasausströmung gegeben. Das Problem konnte von den Kameraden schnell behoben werden. Der Einsatz war schnell beendet. Die Straße war kurzzeitig gesperrt.

Titelfoto: Haertelpress