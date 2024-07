Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Am Donnerstagvormittag musste die Feuerwehr auf den Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Aus einem Gebäude stieg starker Rauch auf.

Am Donnerstagvormittag musste die Feuerwehr auf den Sonnenberg ausrücken. © Harry Härtel

Gegen 10 Uhr ging die Meldung über Rauchentwicklung in der 1. Etage eines Hauses in der Philippstraße ein, so ein Polizeisprecher.

Der Brandort war ein augenscheinlich leerstehendes Büro.