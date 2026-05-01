Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg!

Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagabend in die Gießerstraße aus. © privat

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte in einer Wohnung in der Gießerstraße offenbar ein Kind versehentlich Plastik auf einen Herd gestellt.

In der Wohnung befanden sich mehrere Personen.