Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?

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Auf dem Sonnenberg in Chemnitz war am Freitagabend in der Gießerstraße die Feuerwehr im Einsatz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg!

Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagabend in die Gießerstraße aus.
Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagabend in die Gießerstraße aus.  © privat

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte in einer Wohnung in der Gießerstraße offenbar ein Kind versehentlich Plastik auf einen Herd gestellt.

In der Wohnung befanden sich mehrere Personen.

Es musste nichts gelöscht werden, es kam offenbar nur zu einer stärkeren Rauchentwicklung.

Laut Polizei wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.

Titelfoto: privat

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