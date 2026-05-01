Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?
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Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte in einer Wohnung in der Gießerstraße offenbar ein Kind versehentlich Plastik auf einen Herd gestellt.
In der Wohnung befanden sich mehrere Personen.
Es musste nichts gelöscht werden, es kam offenbar nur zu einer stärkeren Rauchentwicklung.
Laut Polizei wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.
Titelfoto: privat