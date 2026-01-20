Feuerwehreinsatz im ehemaligen Wohnhotel: Flammen greifen auf Dach über

Chemnitz - Am Montagabend brach im ehemaligen Wohnhotel Kappel in Chemnitz gleich in zwei Etagen ein Feuer aus.

Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern. © Jan Härtel

Gegen 21.30 Uhr rückte die Feuerwehr Chemnitz mit einem Großaufgebot in die Haydnstraße aus. Wie die Polizei mitteilte, hatten unbekannte Täter dort zuvor im Erd- und Dachgeschoss gezündelt.

Dabei war der Brand im oberen Bereich so groß, dass die Flammen aus den Fenstern schlugen und auf das Dach übergriffen.

Die Feuerwehrleute konnten die Brände schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Haydnstraße war während des Löscheinsatzes gesperrt.

