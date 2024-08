24.08.2024 08:13 1.240 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Auto in Flammen

In der Gießerstraße in Chemnitz stand am Freitagabend ein Mercedes in Flammen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz stand am Freitagabend ein Auto in Flammen! In der Gießerstraße in Chemnitz stand ein Mercedes in Flammen. © Haertelpress Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Gießerstraße alarmiert. Dort stand ein Mercedes in Flammen. Ein daneben abgestelltes Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Im Einsatz waren Feuerwehr und Polizei.

Titelfoto: Haertelpress