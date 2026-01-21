Holzstapel brennt in Chemnitz: Feuer greift auf Carport über

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz ! Am Mittwochabend musste die Feuerwehr wegen eines brennenden Holzstapels ausrücken.

Das Feuer griff bereits auf den daneben befindlichen Carport über. © Jan Härtel

Das Feuer in der Straße Hüttenberg wurde den Einsatzkräften gegen 17.45 Uhr gemeldet.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte ein Holzstapel an der Fassade eines Mehrfamilienhauses aus bisher noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute reichten die Flammen bereits bis zum Dach des Hauses.

Doch zum Glück konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung auf das Haus verhindern. Der daneben befindliche Carport hingegen hatte weniger Glück. Er sowie ein darin befindliches Auto wurden stark beschädigt.