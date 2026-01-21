Substanz in Chemnitzer Schule versprüht: Mehrere Personen klagen über Atemreizungen

Chemnitz - Aufregung in einer Oberschule in Chemnitz am Mittwochmittag! Ein Schüler (15) soll eine Substanz versprüht haben - mehrere Personen klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 15-jährigen Schüler.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zur Oberschule Altendorf in Chemnitz aus. Dort wurde eine unbekannte Substanz versprüht. © Haertelpress

Der 15-jährige Russe soll laut Polizeiangaben die Substanz im Toilettenbereich der Schule versprüht haben. Gegen 12.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr an.

Mehrere Personen klagten vor Ort über Atemwegsreizungen. Betroffen waren drei Frauen (37, 41 48) und fünf Jugendliche (2x w/3x m) im Alter von 15 bis 18 Jahren. "Diese wurden durch Rettungskräfte vor Ort untersucht", so die Polizei.

Das Gebäude wurde belüftet. Anschließend konnte es wieder betreten werden.

