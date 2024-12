05.12.2024 18:52 3.088 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in ehemaligem Supermarkt, Vollsperrung!

An der Ulmenstraße in Chemnitz gab es am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz. Ein ehemaliger Edeka-Markt brannte.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend auf dem Kaßberg in Chemnitz! In Teilen stand der ehemalige Supermarkt an der Ulmenstraße in Flammen. © ChemPic/Jan Härtel Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr zur Ulmenstraße gerufen. Dort brannte ein Teil des ehemaligen Edeka-Marktes. Die Edeka-Ruine gammelt bereits seit Jahren vor sich hin. Auch Anwohner stört die Schmuddelecke. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brennender Altkleider-Container in Chemnitz Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend auf dem Kaßberg in Chemnitz. © ChemPic/Jan Härtel Die Ulmenstraße musste zwischen Franz-Mehring-Straße und Puschkinstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Auch auf der Reichsstraße zwischen Uhlichstraße und Henriettenstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist hier ein Unfall. Erstmeldung: 5. Dezember, 18.52 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.12 Uhr

Titelfoto: ChemPic/Jan Härtel