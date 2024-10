05.10.2024 09:08 4.005 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Gebäude

Am Freitagabend war es aus noch ungeklärter Ursache in einem leer stehenden Gebäude in der Schulstraße in Chemnitz zu einem Feuer gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Schulstraße in Chemnitz ausrücken. In der Schulstraße brannte es am Freitagabend in einem Gebäude. © Chempic Dort war es gegen 20.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem leer stehenden Gebäude zu einem Feuer gekommen. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Die Schulstraße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Autos in Tiefgarage in Flammen In der Schulstraße in Altchemnitz kam es bereits öfter zu Feuerwehreinsätzen. Erst am vergangenen Wochenende war es in den verlassenen Wanderer-Werken an der Zwickauer Straße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Dort hatten Unbekannte eine große Dachpappe in Brand gesetzt.

Titelfoto: Chempic