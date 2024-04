27.04.2024 22:21 954 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Hausflur

In der Sonnenstraße in Chemnitz hat es am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Chemnitz! Am Samstagabend kam die Feuerwehr in der Sonnenstraße zum Einsatz. © Harry Härtel Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Sonnenstraße auf den Sonnenberg gerufen. Dort brannte es nach ersten Informationen in einem Abstellraum im Hausflur. Die Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen, eine Person wurde nach Vor-Ort-Informationen von den Rettungssanitätern auf Rauchgasvergiftung untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Harry Härtel