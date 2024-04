30.04.2024 12:47 2.018 Chemnitz: Feuer in Garagenkomplex greift auf Bäume, Sträucher und Fassaden über

Am Montag hat es in Chemnitz in einem Garagenkomplex an der Zwickauer Straße gebrannt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in einem Garagenkomplex in Chemnitz. Am Montag gab es einen Feuerwehreinsatz in einem Garagenkomplex in Chemnitz-Schönau. © Chempic Das Feuer war am Montagnachmittag an der Zwickauer Straße im Stadtteil Schönau ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war in dem Garagenkomplex Unrat in Brand geraten. "Durch das Feuer sind auch dortige Bäume und Sträucher sowie die Außenfassaden zweier Garagen in Mitleidenschaft gezogen worden", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brand in Hochhaus: Feuerwehreinsatz in Chemnitzer Innenstadt Zum entstandenen Schaden liegen der Polizei noch keine Angaben vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es wird geprüft, ob es sich um fahrlässige Brandstiftung handelt.

Titelfoto: Chempic