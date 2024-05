04.05.2024 14:38 669 Feuerwehreinsatz in Chemnitzer Innenstadt: Brand im Peek & Cloppenburg

Von Max Patzig

Chemnitz - Alarm in der vergangenen Nacht! Die Feuerwehr in Chemnitz wurde zu Peek & Cloppenburg am Neumarkt alarmiert. Feuerwehreinsatz in der Chemnitzer Innenstadt. Im Peek & Cloppenburg schlug die Brandmeldeanlage an. © Jan Haertel/ChemPic Ersten Informationen zufolge schlug die automatische Brandmeldeanlage des Klamottenladens gegen 22.20 Uhr an. Als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen, hätten sie rasch Rauch bemerkt, der aus dem Keller emporstieg, hieß es von vor Ort. Den ersten Erkenntnissen nach hatte ein Defekt in der Elektrik das Feuer entfacht. Es konnte von den Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Kameraden der Feuerwehr verschafften sich einen Überblick in dem riesigen Klamottenladen. © Jan Haertel/ChemPic Noch vor Mitternacht war der Einsatz am Neumarkt beendet.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic