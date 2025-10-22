Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Küche ausgebrochen

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz : In einer Küche eines Mehrfamilienhauses brannte es am Mittwochabend.

In diesem Mehrfamilienhaus an der Krügerstraße in Chemnitz brach am Mittwochabend ein Feuer aus. © Haertelpress

Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Krügerstraße im Stadtteil Ebersdorf aus.



Die Einsatzkräfte konnten das Feuer glücklicherweise schnell löschen. Laut ersten Informationen wurde ein Bewohner medizinisch untersucht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus.



Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar - ebenso der Sachschaden. Die Krügerstraße war für die Zeit des Einsatzes komplett gesperrt.