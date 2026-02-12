Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Dachstuhl in Flammen

Chemnitz - Dachstuhlbrand am Donnerstagabend in Chemnitz !

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand in der Oberfrohnaer Straße aus. © Haertelpress

Gegen 18.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Oberfrohnaer Straße gerufen. Der Dachstuhl eines Hauses stand lichterloh in Flammen.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte die Flammen schnell im Griff. "Verletzt wurde niemand", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

