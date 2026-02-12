 2.075

Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Dachstuhl in Flammen

Am Donnerstagabend brannte ein Dachstuhlbrand in der Oberfrohnaer Straße in Chemnitz.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Dachstuhlbrand am Donnerstagabend in Chemnitz!

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand in der Oberfrohnaer Straße aus.  © Haertelpress

Gegen 18.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Oberfrohnaer Straße gerufen. Der Dachstuhl eines Hauses stand lichterloh in Flammen.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte die Flammen schnell im Griff. "Verletzt wurde niemand", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar - ebenso die Höhe des Sachschadens.

Die Oberfrohnaer Straße musste aufgrund des Einsatzes gesperrt werden.

Titelfoto: Haertelpress

