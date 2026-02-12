2.075
Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Dachstuhl in Flammen
Chemnitz - Dachstuhlbrand am Donnerstagabend in Chemnitz!
Gegen 18.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Oberfrohnaer Straße gerufen. Der Dachstuhl eines Hauses stand lichterloh in Flammen.
Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte die Flammen schnell im Griff. "Verletzt wurde niemand", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Brandursache ist derzeit noch unklar - ebenso die Höhe des Sachschadens.
Die Oberfrohnaer Straße musste aufgrund des Einsatzes gesperrt werden.
Titelfoto: Haertelpress