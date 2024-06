17.06.2024 22:42 820 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Dachstuhl von Wohnhaus in Flammen

Feuerwehreinsatz am heutigen Montagabend in Chemnitz-Grüna. Dort stand das Dach eines Hintergebäudes in Brand.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am heutigen Montagabend in Chemnitz. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. © Haertelpress Gegen 21 Uhr wurden die Kameraden nach Grüna in die Chemnitzer Straße 80 gerufen. Ersten TAG24-Informationen zufolge brannte dort das Dach vom Hintergebäude. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Was war da los? Zwei Personen wurden vor Ort vom Notarzt wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung untersucht. Während der Löscharbeiten war die Chemnitzer Straße gesperrt.

