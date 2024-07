24.07.2024 19:15 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Einfamilienhaus in Flammen

Schon wieder brannte es in Chemnitz: Am gestrigen Dienstag stand ein Einfamilienhaus in Wittgensdorf in Flammen.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Der nächste folgenreiche Brand im Chemnitzer Stadtgebiet! Im Wiesenweg in Wittgensdorf brannte es in einem Mehrfamilienhaus aufgrund eines technischen Defekts. © Haertelpress Nachdem es in den vergangenen Wochen vor allem im Ortsteil Grüna bereits öfter gelodert hatte, kam es am Montag zu einem erneuten Feuerdrama im Försterwinkel im Harthauer Forst. In diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen versuchter Brandstiftung. Am gestrigen Dienstagnachmittag rückten die Einsatzkräfte gegen 15.50 Uhr außerdem zu einem Brand nach Wittgensdorf aus. Im Wiesenweg war im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Jedoch konnten die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Garage in Brand geraten Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kripo hat den Brandort am heutigen Mittwoch untersucht und kam zu dem Schluss, dass hier ein technischer Defekt eines Haushaltsgerätes die Brandursache war. Bereits am Montag war die Feuerwehr in Harthau im Einsatz. Dort brannte ein Holzstapel. © Chempic Der Sachschaden wird laut Polizei auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Laut Anwohnern sei während des Brandes niemand im Haus gewesen, sodass niemand verletzt wurde.

