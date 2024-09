24.09.2024 12:21 2.634 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Frau aus Wohnung gerettet

Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Kreherstraße in Chemnitz aus.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am heutigen Dienstag musste die Feuerwehr in den Chemnitzer Stadtteil Gablenz ausrücken. Am Dienstag musste die Feuerwehr in die Kreherstraße in Chemnitz ausrücken. © Härtelpress Rauch drang gegen 11 Uhr aus einer Wohnung in der Kreherstraße. "Möglicherweise war angebranntes Essen der Grund", so eine Polizeisprecherin. Die genaue Brandursache werde jedoch aktuell noch geprüft. Die Bewohnerin konnte aus der Wohnung befreit werden. Vor Ort wurde die Frau vom Rettungsdienst behandelt. Näheres zu ihrem Gesundheitszustand ist der Polizei aktuell nicht bekannt.

Titelfoto: Härtelpress