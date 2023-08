07.08.2023 12:18 3.430 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Küche in Flammen

In der Parkstraße in Chemnitz ist es am Montagmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagmittag in Chemnitz! Das Feuer war in der Küche der Wohnung ausgebrochen. © Chempic Gegen 11.15 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Kapellenberg in die Parkstraße alarmiert. Dort war aus noch unklarer Ursache in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen von vor Ort ist bei dem Küchenbrand eine Person verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Über weitere Verletzte ist aktuell nichts bekannt. Feuerwehreinsatz in der Parkstraße: Hier drang dichter Qualm aus einer Wohnung im ersten Stock. © Chempic Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Chempic