03.06.2024 07:08 4.047 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Laster in Flammen!

In Chemnitz brannte am Montagmorgen ein Laster lichterloh. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Zur Ursache ermittelt nun die Polizei.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Am frühen Montagmorgen brannte ein abgestellter Lkw lichterloh! Flammen und Rauch in den frühen Morgenstunden: In Chemnitz brannte ein Laster lichterloh. Die Feuerwehr kämpfte mit Löschschaum gegen die Flammen. © Haertelpress Gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Burkhardtsdorfer Straße gerufen. Dort stand ein abgestellter Laster in Flammen. Schnell begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Dennoch brannte der vordere Teil des Lasters komplett aus.



Laut ersten Informationen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Wie es zum Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Haertelpress