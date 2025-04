Kinderwagen in Treppenhaus auf Chemnitzer Sonnenberg angezündet

In der Zietenstraße kam es zu einem Feuerwehreinsatz. © Harry Härtel

Am Dienstagmorgen gingen Unbekannte in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Zietenstraße.

Dann zündeten die Eindringlinge laut Polizei einen im Erdgeschoss abgestellten Kinderwagen an.

"Eine Mitarbeiterin des im Haus befindlichen Geschäfts bemerkte den Brand und löschte den Kinderwagen", heißt es weiter.

Am Wagen und auch an der Hauswand entstand Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe.