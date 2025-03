23.03.2025 07:10 2.164 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Küche

In der Ernst-Enge-Straße in Chemnitz kam es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Küchenbrandes.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Samstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Chemnitz-Gablenz. In der Ernst-Enge-Straße kam es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz. © Harry Härtel Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Ernst-Enge-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich mehrere Personen vor dem Hauseingang und weitere verließen das Gebäude. Hier war es aus noch unklarer Ursache in einer Wohnung im 1. Obergeschoss, im Bereich der Küche zu einem Brand gekommen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Essen auf Herd angebrannt Die Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin im Flur der verrauchten Wohnung und brachten sie ins Freie. Dort wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht "Weitere Trupps unter schwerem Atemschutz kontrollierten den leicht verrauchten Treppenraum und verbrachten Bewohner, welche sich im Treppenraum aufhielten, ins Freie", teilte die Feuerwehr mit. Die Betroffenen wurden dem Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorgestellt. Die Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz gegen 19 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurück. Eine Person wurde laut Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort betreut. Zur Brandursache liegen keine Informationen vor. Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, davon Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Adelsberg. Außerdem waren Rettungsdienst, Notarzt und Polizei im Einsatz.

Titelfoto: Harry Härtel